La “salute” del sistema nervoso, l’elettromiografia ci viene in aiuto

L’elettromiografia: un esame utile per diagnosticare patologie legate al sistema nervoso e muscolare

Ce ne parla la dott.ssa Elena Alvisi, neurologa del centro In Salus di Lecco

LECCO – Un esame diagnostico senza effetti collaterali e facilmente tollerato, utilizzato in campo neurologico per la diagnosi di diverse patologie riguardanti le patologie legate al sistema nervoso periferico: si tratta dell‘elettromiografia, utilizzata in modo particolare nel caso di ernia del disco, artrosi con osteofitosi, impegno nei forami di coniugazione e neuropatie come la sindrome del tunnel carpale.

Ce ne parla nella videointervista la dott.ssa Elena Alvisi, neurologa tra i professionisti del centro medico In Salus di Lecco. “Sono molteplici i campi in cui questo esame ci può dare grande aiuto. Tra i più frequenti riferiti dai pazienti c’è il formicolio anomalo nel percepire uno stimolo doloroso o quando si avvertono stimoli per una certa funzione di un muscolo o di un nervo che non sono esattamente conformi alla normalità”.

L’elettromiografia permette di studiare, attraverso stimoli a bassa intensità, il nervo periferico e di conoscere, utilizzando agoelettrodi, l’attività elettrica del muscolo. Un esame utile in ambito diagnostico e per “valutare quale sarà il percorso chirurgico e riabilitativo del paziente”.

Quando è utile eseguire l’esame? I sintomi:

Riduzione della forza

Disordini della sensibilità (formicolio, arti che si addormentano, sensazioni di spilli nelle dita, sensazioni di calore….)

Percezione dolorosa a seguito di uno stimolo

Dolori a fasci muscolari e nervosi

Riduzione del volume di uno o più muscoli

Sensazione che piccoli fasci muscolari si muovano in modo involontario (fascicolazione)

Lombosciatalgie o cefalee persistenti

Dolori agli arti superiori

Dolori agli arti inferiori

Dolori legati all’eventuale presenza di una patologia a carico della radice nervosa

In particolare, l’elettromiografia è utile nella diagnosi delle seguenti patologie:

Sindromi da intrappolamento di un nervo periferico, come per esempio nella Sindrome del tunnel carpale;

Lesioni traumatiche/sportive a carico di radice, plesso o nervo periferico;

Radicolopatie, cioè danno delle radici nervose laddove fuoriescono dal canale midollare, frequentemente secondarie a protrusioni/ernie discali, che si manifestano con cervicobrachialgie o lombosciatalgie;

Diagnosi delle neuropatie, che si manifestano tipicamente con disturbi di sensibilità e forza agli arti;

Diagnosi delle patologie della placca neuromuscolare, come la Miastenia Gravis;

Diagnosi delle patologie del motoneurone, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);

Diagnosi delle patologie muscolari.

L’elettromiografia si compone di due momenti:

L’elettroneurografia, in cui si studiano le conduzioni nervose tramite stimoli elettrici e si registrano le risposte tramite elettrodi di superficie;

L’elettromiografia ad ago, in cui si inserisce un piccolo ago-elettrodo sterile in diversi muscoli e si studia l’attività a riposo e durante contrazione muscolare volontaria.

L’EMG non richiede una preparazione particolare, se non evitare l’applicazione sulle zone interessate dall’esame di creme e lozioni che potrebbero interferire con la trasmissione degli impulsi elettrici erogati dagli elettrodi.

Dott.ssa Elena Alvisi, Neurologa

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

