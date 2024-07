Malore in campo, non ce l’ha fatta Danilo ‘Corry’ Cremona, giovane talento della pallavolo

Il 32enne, originario del meratese, si era sentito male sabato durante una partita

E’ morto all’Ospedale di Pisa dov’era stato ricoverato in condizioni critiche

MERATE – Non ce l’ha fatta Danilo Cremona, il pallavolista di 32 anni soccorso sabato dopo aver accusato un malore in campo, ad un torneo in Toscana. Il giovane e talentuoso atleta stava giocando quando si è accasciato al suolo, privo di conoscenza.

Immediato l’intervento dei sanitari che, confermata la gravità della sua situazione, lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale di Pisa dove Danilo è stato ricoverato in prognosi riservata, con un quadro clinico critico.

Per oltre 48 ore i familiari, gli amici e il mondo della pallavolo che lo ha conosciuto hanno fatto il tifo per lui, sperando riuscisse a vincere anche la sfida più difficile. Oggi, purtroppo, la notizia più brutta: il giovane non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto immenso in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Originario del meratese, cresciuto sportivamente nell’As Merate Volley, Danilo Cremona, per tutti Corry, aveva sin da subito dimostrato talento in questo sport, diventato la sua vita. Dopo Merate, aveva militato in diverse squadre, per citarne qualcuna la Polisportiva Besanese, la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso e la Desio Volley. Proprio per stare più vicino alle squadre in cui aveva militato negli ultimi anni si era di recente trasferito a Milano, mentre la famiglia è rimasta in Brianza.

Nei giorni scorsi si trovava in Toscana per un torneo di pallavolo, sabato il malore risultato poi fatale.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Come quello della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso: “Oggi siamo qui riuniti con il cuore pesante per ricordare il nostro caro amico Corry, che ci ha lasciato questa mattina. Ognuno di noi sta correndo lungo la strada della vita, a volte veloci, a volte traballanti, e insieme a te, Corry, abbiamo condiviso alcune delle stagioni più belle e intense. La tua perdita è un colpo duro per tutti noi, e i campi lombardi non saranno mai più gli stessi senza di te. Le nostre partite, che un tempo erano piene delle tue risate contagiose e del tuo spirito indomabile, ora risuoneranno di un silenzio che nessuno di noi riuscirà a colmare. Corry, a Bresso sei stato un atleta eccezionale, ma soprattutto un amico insostituibile. Sei stato con noi nei momenti di vittoria e nei momenti di difficoltà, quando ci hai insegnato a non mollare mai, a lottare fino alla fine. Ci hai insegnato ad apprezzare le piccole cose, a giocare con il cuore e a sostenere sempre tutti i compagni. Guardaci, Corry, e sorridi come hai sempre fatto. La tua passione, la tua forza e la tua amicizia sono il tuo lascito più grande. Per sempre con NOI. Il PCG Bresso – Volley desidera infine esprimere alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.

Parole di cordoglio anche dalla Desio Volley Brianza: “Impossibile colmare un dolore e un vuoto così grande e profondo. Tutta la DVB si stringe attorno alla famiglia in questo momento di tristezza”.