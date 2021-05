Varenna, si infortuna ad una caviglia, 70enne elisoccorso

E’ successo sul Sentiero del Viandante

Sul posto l’elisoccorso di Como

VARENNA – Un uomo di 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi lungo il Sentiero del Viandante, all’altezza di Varenna, dopo essersi infortunato ad una caviglia.

Allertati i tecnici del Soccorso Alpino, sul posto per il recupero è intervenuto l’elisoccorso di Como che ha trasportato l’uomo all’Ospedale di Menaggio.

Si tratta del terzo intervento in zona impervia nella giornata di oggi: questa mattina Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti sempre sul Viandante, ad Abbadia, per una donna di 55 anni infortunata anch’essa ad una caviglia mentre nel primo pomeriggio una squadra del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco ha provveduto al recupero di un giovane che si era perso in zona rifugio Stoppani, a Lecco.