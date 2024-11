Cassina, giovedì l’autopsia sul corpo della 73enne trovata senza vita

L’esame è stato richiesto per chiarire le cause del decesso di Margherita Colombo

Il figlio resta ricoverato in Ospedale

CASSINA VALSASSINA – Sarà eseguita il 21 novembre, giovedì, l’autopsia sul corpo di Margherita Colombo, la 73enne trovata esanime la mattina di ieri, lunedì 18 novembre, nella sua abitazione in via Castello nel piccolo comune di Cassina Valsassina, poco più di 500 anime.

A disporre l’esame per chiarire le cause del decesso dell’anziana è stato il Sostituto Procuratore di turno intervenuto ieri insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo.

Il tragico rinvenimento risale a ieri mattina: a dare l’allarme, parrebbe, la nuora della 73enne. In casa, al primo piano della palazzina, oltre alla donna senza vita è stato trovato in stato di incoscienza il figlio 48enne, Corrado Paroli, trasportato d’urgenza in Ospedale a Lecco dove sono in corso gli accertamenti sanitari finalizzati a chiarire le cause del malore.

Da qualche tempo Paroli, originario di Primaluna, sposato con due figli – genero di Stefano Galli, ex consigliere regionale della Lega, scomparso tre anni fa, condannato nell’ambito dell’inchiesta sull’utilizzo dei rimborsi regionali – era tornato a vivere con la madre nell’appartamento di via Castello. Resta da chiarire cosa sia accaduto ieri mattina. Non si esclude nemmeno la più tragica delle ipotesi, ovvero che Paroli possa aver tolto la vita all’anziana madre, per poi tentare un gesto estremo. Sul corpo della 73enne, comunque, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

Sulla vicenda, indagano i Carabinieri: l’appartamento di via Castello è sotto sequestro, tanto lo sgomento in valle e soprattutto nel piccolo paese di Cassina dove sia la signora Colombo che il figlio erano molto conosciuti.