La Salute Vien Mangiando. Dolce dormire… del metabolismo!

RUBRICA – Aprile dolce dormire… del metabolismo: era così il detto, giusto? La primavera è una stagione meravigliosa ma equivale anche a grandi cambiamenti: si passa dal letargo in cui si trattiene ogni caloria per affrontare il freddo (certo, questa è una metafora, ma non siamo tanto lontani dalla realtà), al risveglio con i primi tepori, ed è normalissimo avere difficoltà ad ingranare. Mi riferisco al fatto che in molti fanno fatica a dimagrire pur seguendo una dieta, me lo scrivete spesso. Ecco alcune soluzioni per provare a sbloccare la situazione, ma soprattutto i consigli per non peggiorare le cose (e stare poi male, di corpo e di testa).

Cosa fare

La primissima cosa da fare in questo caso, e da salvarsi da qualche parte e rileggere ogni volta che siamo “in crisi”, è questa: rimanere sereni. Si dimagrisce? Bene. Non si dimagrisce? Bene lo stesso: l’importante è andare avanti per la strada giusta e avere fiducia dei propri tempi.

La seconda cosa da fare, a parimerito con la prima quanto a importanza, è rivolgersi al nutrizionista: solo lui è in grado di valutare i “meccanismi” che vi compongono, il funzionamento degli ingranaggi, i segnali del vostro organismo. Insomma, se voi siete la serratura, il nutrizionista può essere la giusta chiave.

Fate spuntini regolari durante la giornata, freschi e leggeri: frutta e verdura cruda da masticare a lungo, una bella scaglia di formaggio stagionato. Se scegliete solamente uno yogurtino da 120 g, o una barretta minuscola sarete magari appagati per il sapore ma di certo non quanto a sazietà.

Tenere un sincero diario alimentare, per te stesso e non per fare il compitino al nutrizionista, può essere molto utile per tirare le somme e capire cosa migliorare/cambiare/mantenere durante l’arco della giornata.

Cammina più che puoi. In casa, in ufficio, scegli le scale e non l’ascensore, scendi a una fermata prima di tram o metropolitana, non passare la pausa pranzo alla scrivania, allunga di 10 minuti la passeggiata con il tuo cane: sono tutte scelte attuabilissime, senza necessariamente collegare il movimento al passare tre ore in palestra un giorno sì e l’altro no.

Cosa non fare

Non accanitevi. Non. Accanitevi. Sono tre settimane che il peso sulla bilancia non va giù pur essendo scrupolosi nell’alimentazione? La soluzione è una: mettete via la bilancia per un po’.

In più, non vi venga in mente di saltare i pasti o di ridurre le quantità suggerite nell’alimentazione formulata dal nutrizionista: non avete idea di quanti pazienti arrivano da me al limite della fame, e con un metabolismo ormai abituato alla carestia. Sapete qual è il risultato di questo comportamento? Assimilare ogni briciola in più come se fosse un intero banchetto. Il metabolismo non deve fare scorte o restare “in difesa” ma essere indotto a “bruciare” molte delle calorie che gli si fornisce.

Decidere senza motivo di eliminare i carboidrati è una mossa sbagliatissima: non so quando, nella storia recente, tantissime persone hanno cominciato a vedere in 100 g di pasta col sugo un nemico terribile da evitare come la peste. I carboidrati sono uno dei macro nutrienti imprescindibili per un benessere equilibrato e sì, servono anche a perdere peso se consumati con raziocinio. Pasta, riso, mais, farine integrali, fiocchi di cereali, patate: abbracciateli, non respingeteli. No, nemmeno la pizza dovete temere. Stesso discorso per un altro macronutriente: i grassi sono amici.

Anche prefissarsi un obiettivo oggettivamente molto difficile è un errore grave, che peggiora il nostro benessere: in quanti venite da me chiedendomi di farvi dimagrire 7 kg in un mese… e mi dispiace tanto perché sento il vostro urlo di malessere. La soluzione, tuttavia, è volersi bene e formulare un piano più lento e costante nel tempo.

Coraggio, abbiate fiducia in voi stessi, portate pazienza e sappiate di poter contare su di me!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

