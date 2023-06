L’Italia nel bicchiere. I Vini dell’Umbria: tesori da scoprire

RUBRICA – Un saluto ai lettori di Lecconotizie e in particolare a coloro che seguono la rubrica dedicata ai vini italiani. Dopo alcuni mesi privi di particolari spunti, ho avuto il piacere di partecipare ad un evento presso il Prosciuttificio Marco d’Oggiono laddove, oltre agli eccellenti prodotti valorizzati e serviti personalmente dai titolari Agnese e Dionigi Spreafico, ho avuto il piacere di degustare una buona gamma di vini tra i quali mi hanno sorpreso quelli provenienti dall’Umbria.

Piccola regione, baricentro e cuore pulsante dell’Italia, ricchissima di tradizioni e di storia, dal punto di vista enologico non ha ancora espresso totalmente il suo potenziale ma i segnali di rapida e imminente crescita sono davvero evidenti.

Il vino umbro più rappresentativo è sicuramente il Sagrantino di Montefalco DOCG, vino di cui avevo già parlato in passato definendolo un “vinone” rustico, scontroso e difficile da interpretare ma di grande personalità.

A tal proposito si nota da parte dei produttori di Sagrantino la volontà di renderlo meno astringente e potente senza comprometterne la tipicità.

In questo momento i prodotti di riferimento sono Arnaldo Caprai, Antonelli -S.Marco, Lunelli, Adanti e Colpetrone.

Meno impegnativi e spesso molto buoni i Rossi di Montefalco, nei quali vengono utilizzate altre uve come il Sangiovese e il Montepulciano.

Altri vini rossi interessanti provengono dalla zona del Lago di Corbara, nei pressi di Orvieto, dove hanno fatto la comparsa anche vitigni internazionali come il Merlot, il Cabernet ed il Syrah.

La zona di Torgiano è ben rappresentata soprattutto dalla storica azienda Lungarotti, eccellente la loro punta di diamante “Vigna Monticchio”.

Forse però la vera sorpresa è arrivata da alcuni vini bianchi ottenuti con gli autoctoni Grechetto e/o Trebbiano Spoletino o da uvaggi come l’Orvieto DOC, soprattutto nella versione “classico superiore”.

Davvero ottimi vini, economicamente abbordabili, di buona struttura e molto versatili a tavola. Una citazione per il Grechetto d’Assisi di Sportoletti e il Grechetto di Montefalco di Antonelli, l’Orvieto “belloro” di Custodi e l’Orvieto “torricella” BiGi.

Spendendo qualche euro in più, mai troppi, riassaggerei volentieri i Trebbiani Spoletini di Perticaia e del solito Antonelli, gli Orvieto Superiori di Barberani e di Palazzone e il “Torre di Giano” Lungarotti.

Già che ci sono mi permetto di segnalarvi (sottovoce) un paio di bollicine regionali metodo classico a dir poco sfiziose: Riesling brut millesimato Le Palazzole e Tenuta di Salviano millesimato, da pinot nero.

Per finire in dolcezza, visto che il mitico “Muffato della Sala” di Antinori ha fatto scuola, sono in tanti che si sono cimentati nella produzione di ottimi passiti spesso botritizzati (muffa nobile Botrytis cinerea) con il gioiello Orvieto “Calcaia” di Barberani in cima alla lista.

Vi auguro una buona estate, magari con un escursione tra le verdi colline e i borghi antichi dell’Umbria… dove si mangia e si beve bene.

Assaggiare per credere

Roberto Beccaria

