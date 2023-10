La Protezione Civile spiegata ai piccoli studenti, successo per la geocamminata

Centinaia di bimbi all’iniziativa promossa della rete dei Centri di promozione della protezione civile

“Investiamo sui ragazzi affinché domani siano i nuovi volontari della nostra provincia”

LECCO – Centinaia di piccoli studenti delle scuole lecchesi hanno partecipato oggi, 13 novembre, alla Geocamminata organizzata in città per sensibilizzare i più giovani sull’importante lavoro della Protezione Civile, sia in emergenza che sul fronte prevenzione, e fare in modo che in futuro possano essere essi stessi protagonisti di questa preziosa opera di volontariato.

Gli studenti, divisi in numerosi gruppi, hanno fatto tappa dapprima in Villa Locatelli, sede della Provincia di Lecco, accolti dalla presidente Alessandra Hofmann e dal Consigliere delegato all’istruzione Carlo Malugani che hanno illustrato le varie funzioni dell’ente con un particolare riferimento al ruolo della Protezione Civile.

Successo, quindi, per l’iniziativa della rete dei Centri di promozione della protezione civile (di cui fanno parte 12 istituti superiori, 15 istituti comprensivi e la Provincia di Lecco) nell’ambito della Settimana della protezione civile che ha visto circa 800 bambini delle classi quarte delle scuole primarie del territorio affrontare il percorso nel centro cittadino per raggiungere le varie isole tematiche in cui hanno potuto toccare con mano, anche attraverso la visione dei mezzi e delle attrezzature, di cosa si occupa la Protezione Civile: dall’assistenza alla popolazione, all’antincendio boschivo, alla pianificazione di emergenza, ecc…

“Investiamo sui ragazzi affinché domani siano i nuovi volontari della nostra provincia – ha detto il Consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile Stefano Simonetti -. Quello di oggi è stato un momento fondamentale perché si tratta di un investimento, non strutturale, sotteso a creare consapevolezza e conoscenza. La Geocamminata è stata anche un momento di apprendimento su cosa fare in caso di rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio di incendio”.