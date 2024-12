Malavedo. Grazie ai residenti, via Primo Maggio s’illumina per le feste

L’atmosfera natalizia ha trovato spazio in questa piccola via, che si è vestita a festa con luci e decorazioni grazie ai residenti

LECCO – In un angolo appartato ma ricco di spirito comunitario, via Primo Maggio a Malavedo si trasforma in un piccolo angolo natalizia, grazie all’impegno e alla creatività dei suoi residenti. Un’iniziativa che merita di essere raccontata, perché rappresenta un esempio di come la volontà collettiva possa rendere speciale anche il più semplice dei luoghi.

Quest’anno, l’atmosfera natalizia ha trovato spazio in questa piccola via, che si è vestita a festa con luci e decorazioni, creando un’atmosfera accogliente e magica per chiunque vi passi. Tra i promotori di questa iniziativa c’è Elisabetta Buzzoni, che ha guidato i preparativi e coordinato i lavori con dedizione, dando vita a un vero e proprio angolo di felicità condivisa.

Le decorazioni di via Primo Maggio non sono soltanto un’espressione estetica: rappresentano il legame tra i vicini, l’impegno per creare bellezza e la volontà di celebrare insieme la magia del Natale. Un piccolo gesto, forse, ma capace di riscaldare i cuori e rendere speciale un angolo nascosto di Malavedo.

Un gesto che dimostra come anche un semplice quartiere possa diventare un luogo di festa, grazie alla determinazione di chi lo vive e lo ama.