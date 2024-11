Pioggia e ritardi: il nuovo asilo nido di Bonacina pronto per fine marzo 2025

L’impresa ha chiesto una proroga di 72 giorni per la consegna dei lavori

A rallentare il cantiere diversi eventi: “L’obiettivo resta quello di aprire il servizio per l’inizio dell’anno scolastico”

LECCO – Il nuovo asilo nido in costruzioni a Bonacina, in via Timavo, sarà pronto entro la fine di marzo del prossimo anno. L’impresa che sta eseguendo i lavori (1 milione e 690 mila di euro, in parte finanziati dal Pnrr) ha infatti richiesto una proroga di 72 giorni per completare il cantiere, “per eventi che hanno rallentato e stanno rallentando la realizzazione dell’opera”, come si legge nella determina che approva la richiesta di proroga.

Il nuovo termine per la consegna dei lavori è stato pertanto spostato dal 18 gennaio 2025 al 31 marzo 2025. Aumenta di 10 mila euro anche il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro, comprensivo di tutte le spese previste per la realizzazione dell’opera, incluse quelle per far fronte alle spese per l’insediamento delle attività didattiche.

A rallentare il cantiere, una serie di fattori, tra cui l’iniziale ritardo nell’avvio delle opere di demolizione dell’ex scuola primaria (le aule erano infatti occupate da richiedenti asilo, poi trasferiti) e alcune difficoltà emerse proprio durante l’intervento di demolizione, come il rinvenimento di una copertura con presenza di fibre di cemento che ha reso necessario il campionamento e lo smaltimento. A metterci lo zampino anche la pioggia, con 128 giorni di precipitazioni che hanno creato problemi alle lavorazioni. Segnalate anche alcune ‘incongruenze progettuali, soprattutto riguardo le demolizioni, la realizzazione delle fondazioni e degli spazi per consentire la cantierizzazione”.

L’obiettivo, come confermato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, resta quello di aprire il servizio per l’inizio del prossimo anno scolastico (2025-2026). Il nuovo asilo nido ospiterà fino a 30 bambini suddivisi in tre sezioni.