Rioni in festa a Lecco: prima tocca a Bonacina, poi a San Giovanni

I programmi completi dei due appuntamenti rionali

A Bonacina la Festa delle Comunità dal 29 agosto al 2 settembre.

A San Giovanni festa compatronale della Beata Vergine Addolorata dal 19 al 22 settembre

LECCO – Rioni in festa in quel di Lecco con due momenti di unione e condivisione per le rispettive comunità rionali: la Festa della Comunità di Bonacina e la Festa Compatronale della Beata Vergine Addolorata del rione di San Giovanni.

La Festa della Comunità di Bonacina, che si terrà dal 29 agosto al 2 settembre, è un appuntamento atteso che coinvolgerà non solo i residenti, ma anche amici e simpatizzanti. Le celebrazioni iniziano giovedì 29 agosto con un pranzo dedicato agli anziani presso l’Oratorio di Bonacina, organizzato in collaborazione con l’associazione “Il Giglio”. A seguire, venerdì 30 agosto, la serata sarà animata da una cena rustica, dove si potranno gustare specialità locali come la trippa, taragna, costine e lavarelli in carpione.

Il clou della festa sarà sabato 31 agosto con la Cena Valtellinese, un appuntamento su prenotazione che promette di deliziare i palati con piatti tipici della tradizione valtellinese. La giornata di domenica 1 settembre vedrà invece lo svolgimento di una Santa Messa alle 11:00 nella Chiesetta di Sant’Egidio, seguita da un pranzo in loco. La serata si concluderà con una cena a base di polenta uncia e, a seguire, una tombolata con ricchi premi. Infine, lunedì 2 settembre, la festa chiuderà con un torneo di burraco il cui ricavato andrà a favore di progetti di sviluppo in Kenya e Brasile promossi dall’associazione “A força da partilha”.

Subito dopo, dal 19 al 22 settembre, il rione di San Giovanni ospiterà la Festa Compatronale della Beata Vergine Addolorata, un evento che unisce fede, tradizione e divertimento. Le celebrazioni si apriranno giovedì 19 settembre con tornei di calcio e una serata gastronomica a base di salamelle e spiedini. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale dei “Croccanti”. Venerdì 20, dopo la consueta apertura della cucina, sarà la volta di una serata dedicata alla polenta in tutte le sue declinazioni, seguita dalla proiezione del video “Sorretti da comun destino”, presentato da Nando Sanvito.

Sabato 21 settembre sarà caratterizzato da un torneo di pallavolo e una serata all’insegna del divertimento con un gioco multimediale. La festa si concluderà domenica 22 settembre con una giornata intensa: al mattino, il torneo di calcio continuerà a intrattenere i partecipanti, seguito da un pranzo comunitario e l’estrazione dei biglietti della lotteria. Nel pomeriggio, una messa solenne celebrerà il momento di unione spirituale della comunità.

Questi due eventi, pur nelle loro specificità, rappresentano l’essenza della vita comunitaria lecchese, fatta di convivialità, tradizione e solidarietà.