Varenna, la Sp 72 resta aperta: rinviato a lunedì l’inizio dei lavori

Le condizioni meteo hanno comportato il posticipo degli interventi programmati a partire da oggi, mercoledì

I lavori di mitigazione del rischio frane inizieranno lunedì e dureranno un mese: la Sp 72 resterà chiusa di giorno tra Varenna e Fiumelatte

VARENNA – E’ stato rinviato a lunedì prossimo, 21 ottobre, l’inizio dei lavori sulla Sp 72 tra Fiumelatte e Lierna, originariamente previsto per oggi, mercoledì. Le condizioni meteo hanno portato i tecnici della Provincia di Lecco a rimandare l’intervento previsto riguardante opere di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada. La chiusura della Provinciale è stata posticipata quindi a lunedì e durerà per un mese, dalle 8.30 alle 17, esclusi il sabato e i festivi.

Dopo un primo importante intervento di messa in sicurezza la Provincia si era mossa per richiedere ulteriori risorse per poter completare il consolidamento del versante, in particolare a protezione degli imbocchi nord e sud della galleria paramassi. 800 mila euro il contributo ottenuto da Regione Lombardia per l’intervento di mitigazione rischio frana.

I lavori prevedono la realizzazione di ulteriori barriere ad alto assorbimento di energie a protezione degli imbocchi della galleria. Ne verranno posizionate tre file, due a protezione dell’imbocco nord e una dell’imbocco sud. Nei mesi scorsi è stato completato il lavoro di tracciamento per individuare i punti dove mettere le barriere, ora si entra nel vivo dei lavori, svolti in coordinamento con le Ferrovie.