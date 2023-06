Varenna. Turismo a gonfie vele, nonostante la frana

Importante afflusso di turisti a Varenna lo scorso week-end

“Tante le presenze, con la riapertura della ferrovia disagi ridotti”. Domani, martedì, riaprirà la Sp 72

VARENNA – Primo fine settimana non bagnato dalla pioggia, e il movimento lungo il lago è assicurato. Ed è stato così anche per Varenna, sebbene un mese fa una frana abbia colpito la Sp 72 in località Fiumelatte, arteria principale del paese, provocandole un disagio considerevole. Soprattutto in termini turistici, perché la ‘Perla del Lago di Como’ è sicuramente una delle mete più rinomate e gettonate della sponda orientale.

Tuttavia, Varenna non si è lasciata scalfire, e nel primo week-end completamente baciato dal sole ha fatto segnare un buon numero di presenze, come conferma lo stesso sindaco Mauro Manzoni: “Due giorni, sabato e domenica, andati piuttosto bene: in termini di affluenza turistica possiamo dire di essere in linea con il periodo pre-frana. Considerata la situazione in cui ci troviamo, abbiamo avuto sempre visitatori, anche prima che la circolazione dei treni riprendesse. Indubbiamente però, la riapertura della ferrovia ha contribuito a ridurre di molto gli inconvenienti. Poi abbiamo tanto turismo estero: chi viene da fuori non disdice perché a Varenna c’è una frana. Certo, dal punto di vista arrivi-partenze qualche criticità inevitabilmente c’è stata”.

Anche l’Infopoint conferma la grande affluenza, soprattutto registrata nella giornata di domenica: “C’è stato molto movimento, soprattutto di domenica, ma anche sabato i turisti erano parecchi. Ora che la ferrovia è stata riaperta si sentono più tranquilli a girare e non percepiscono il disagio. Anche in macchina comunque si arriva a Varenna piuttosto agevolmente tramite la SS 36, uscendo a Bellano”. E cosa hanno chiesto di più gli avventori? “Quali attività è possibile fare nel centro lago e come funzionano i trasporti, specie i traghetti”.

Tra le attrazioni a Varenna c’è anche il Sentiero del Viandante, anch’esso rimasto chiuso dallo smottamento, come la Sp 72: “E lo sarà fino a che non riprenderà la circolazione sulla provinciale – precisa il primo cittadino -. Il percorso resterà chiuso in via precauzionale, e verrà riaperto in concomitanza alla strada, anche se i due tragitti non sono connessi”.

L’augurio del sindaco era, naturalmente, che il traffico sulla Sp 72 potesse riprendere al più presto sia per i lavoratori che per i visitatori, e così è stato perché è di oggi, lunedì, la comunicazione che sulla provinciale i veicoli riprenderanno a muoversi liberamente da domani pomeriggio, martedì. E adesso, con la riapertura, anche il turismo potrà tirare un sospiro di sollievo.