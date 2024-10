Cernusco, consegnate le borse di studio a cinque studenti meritevoli

La cerimonia di consegna delle borse di studio è avvenuta venerdì sera in Consiglio comunale

Premiati uno studente licenziato dalle scuole medie con il massimo dei voti e quattro ragazzi che hanno conseguito la maturità in maniera eccellente

CERNUSCO – L’amministrazione comunale ha premiato gli studenti meritevoli, sottolineando la gioia e la soddisfazione per avere in paese giovani talentuosi e motivati come loro.

E’ stata una cerimonia semplice ma allo stesso tempo sentita quella che si è svolta venerdì 11 ottobre in sala consiliare alla presenza dell’intero consiglio comunale e dei genitori dei ragazzi premiati.

A consegnare le borse di studio sono stati il sindaco Gennaro Toto e l’assessore all’Istruzione Renata Valagussa. Proprio quest’ultima, molto legata al mondo della scuola, dove ha insegnato per anni matematica alle scuole medie di Calco, ha voluto focalizzare il discorso intorno a tre parole che iniziano con la C, ovvero complimenti, coraggio e collaborazione, evidenziando la soddisfazione per il risultato raggiunto, la volontà di affrontare con determinazione le nuove sfide della vita e la necessità di fare squadra e partecipare insieme agli altri per contribuire al benessere di una comunità.

I riconoscimenti sono andati agli studenti che lo scorso giugno hanno concluso il ciclo di studi alla scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Per le medie è stato consegnato un voucher da 100 euro a Gioele Ferrario, licenziato dalla scuola media La Traccia di Missaglia con 10 e lode, mentre per le superiori il voucher da 200 euro è andato a Elena Casiraghi (100/100 al Medardo Rosso di Lecco), Federico Giacobone (98/100 al liceo Agnese di Merate), Stefano Riva (96/100 al Viganò di Merate) e Sara Grazia Trevisan ( 97/100 al Greppi di Monticello).