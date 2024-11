Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, terza vittoria casalinga

Lariane vittoriose con la TMD Farnese (74-57)

Miglior marcatrice Viola Aondio con 16 punti

MALGRATE – Terza vittoria casalinga per la Lecco Basket Women. Le ragazze blucelesti hanno battuto la TMD Farnese al termine di una partita piuttosto ruvida.

Il primo quarto è tutto di marca bluceleste (18-8), con le ragazze di coach Valentina Canali che difendono il margine conquistato fino alla fine del match.

La ripresa inizia con ancora le lecchesi avanti (38-26). Il vantaggio viene confermato anche negli ultimi venti minuti di gara, nonostante il clima nervoso del match che costa al capitano della squadra ospite Cavaleri l’espulsione dal campo.

Miglior marcatrice per le lecchesi Viola Aondio con 16 punti.

“La partita non è stata semplice: il clima è stato da subito molto nervoso e molto fisico, e

devo dire che qui si è vista da parte della squadra una grandissima tenuta mentale, che in passato era un punto debole – dichiara coach Canali – non era facile rimanere lucide ed equilibrate in questo clima partita, e invece abbiamo dimostrato grandissima solidità e durezza, in qualsiasi frangente. Ora testa alla durissima trasferta di Sondrio, sarà un’altra dura battaglia”.

LECCO BASKET WOMEN – TMD FARNESE 74-57

PARZIALI: 18-8; 38-26; 55-42

LECCO: LBW: M.Aondio 4, G.Galli 1, V.Aondio 16, Scola 9, Davide 13, Oggioni 2, Oddo 8, Ratti 3, S.Galli 5, Cincotto 11, M.Rota 2, Fumeo. All.: Canali.