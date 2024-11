Calcio a 5. Il Lecco trionfa 4-3 contro il Pordenone con una rimonta spettacolare

I blucelesti ribaltano la partita grazie alla tripletta di Moratelli e al gol decisivo di Guina

Una vittoria che vale tre punti per la classifica

LECCO – Ottima prestazione della squadra di Lecco di Calcio a 5. Dopo essere stata sotto 0-3 all’intervallo, la formazione lecchese ribalta il Pordenone nella seconda metà della ripresa e si aggiudica i tre punti in palio nella sfida, disputata al PalaTaurus, valida per la nona giornata del girone A di Serie A2 Élite.

Il risultato finale del match è stato 4-3, deciso dalla straordinaria tripletta di Enzo Moratelli, recentemente convocato nella Nazionale Under 19 insieme al compagno di squadra Morelli, e dal gol di Guina, che ha siglato la rete decisiva a soli 11 secondi dalla fine. Una vittoria fondamentale per la classifica, ma ancora più significativa per il modo in cui è arrivata: un secondo tempo giocato con cuore, grinta e qualità, che ha lasciato al Pordenone solo la possibilità di alzare bandiera bianca.

La gara si sblocca al 4′ con una punizione impeccabile di Bortolin, mentre appena un minuto dopo Koren si coordina perfettamente e, al volo da fuori area, infila Pulcini per il raddoppio friulano. Il Lecco reagisce con un’incursione personale di De Donato, il cui tiro si infrange sul palo, poi Minatel ruba palla e calcia alto all’8′.

Al 9′ Pulcini compie due interventi decisivi su Stendler. Il Lecco è pericoloso con Guina, ma al 14′ Pulcini è provvidenziale in uscita su Grigolon. Al 16′, infine, Bortolin ruba palla a Pires in pressione e sigla lo 0-3 che sancisce il vantaggio friulano a metà gara.

La ripresa è di tutt’altro tono per i blucelesti. Moratelli e Tortorella sfiorano il gol nei primi minuti, ma a riaprire la partita è una giocata di Morelli, steso da dietro in area, con il conseguente rigore trasformato da Moratelli al 9′. Il Lecco ci crede e, in un batter d’occhio, Panzeri colpisce il palo dalla destra, prima che Moratelli, dalla sinistra, insacchi il 2-3 dopo un primo miracolo di Vascello.

Il portiere ospite diventa il protagonista assoluto della sfida, negando il pareggio a Moratelli con un intervento decisivo, mentre dall’altra parte Di Tomaso, subentrato tra i pali a Pulcini, si fa trovare pronto su Stendler. Al 12′, Moratelli calcia al volo da fuori area su azione d’angolo e firma una splendida tripletta, la prima in A2 Élite. Il PalaTaurus esplode di entusiasmo, e Mattaboni, Tortorella e Guina vanno vicinissimi al sorpasso.

Al 15′, Di Tomaso devia in angolo la conclusione da fuori di Minatel, poi Vascello compie un intervento straordinario su Pires, che prova il tiro da due passi. Sul rinvio, però, la palla finisce sulla testa di Grigolon, che la manda fuori di pochissimo.

Infine, la gara si decide a soli 11 secondi dalla fine, quando Guina recupera palla, scambia con Tortorella e, dalla destra, supera Vascello per siglare il definitivo 4-3, scatenando l’esplosione di gioia dei blucelesti.

LECCO-PORDENONE 3-4

LECCO: Pulcini, Guina (1), Hartingh, Tortorella, E.Moratelli (3); Di Tomaso, De Donato, Mattaboni, Pires, Morelli, Panzeri, Di Conto. All. M.Moratelli.

PORDENONE: Vascello, Ziberi, Koren (1), Stendler, Minatel; Catto, Della Bianca, Bortolin (2), Chtioui, Finato, Grigolon, Langella. All. Hrvatin.

Arbitri: Mella di Roma1 e Elia di Pisa.