Calcio Lecco. Dietro front Di Nunno, nessun cambio in panchina, Aglietti resta al suo posto

La società bluceleste avrebbe archiviato (almeno per ora) il cambio di allenatore

Mister Foschi questa mattina è stato visto in città, ma le indiscrezioni parlano di un ulteriore cambio d’idee all’ultimo e della conferma di mister Aglietti

LECCO – Bufera rientrata, forse. In casa Calcio Lecco alla fine si sarebbe deciso di mantenere al suo posto l’attuale allenatore, mister Aglietti.

La sconfitta a Bolzano, ieri contro il Südtirol, ha generato un terremoto per la squadra che dall’inizio dell’anno non ha ancora vinto una partita. Era stato lo stesso direttore generale della società, Angelo Maiolo, presentandosi in conferenza stampa al termine della partita a riportare la rabbia del presidente Di Nunno e la possibilità di uno strappo con lo staff tecnico e con mister Aglietti.

Così la Calcio Lecco sembrava intenzionata ad un ulteriore cambio di allenatore: il quarto dall’ingresso in Serie B. Infatti fino ad ora si sono avvicendati mister Foschi, al primo incarico, Bonazzoli e Malgrati, e per l’appunto Aglietti.

Tutt’altro che una possibilità solo ventilata: fonti vicine alla società lecchese confermano che mister Foschi – che avrebbe dovuto prendere il posto dell’attuale allenatore – questa mattina si trovasse a Lecco, pronto a cominciare con la squadra. Poi all’ultimo: carte nuovamente sparigliate e nulla di fatto. Il presidente Di Nunno e la società bluceleste avrebbero deciso di mantenere al suo posto l’attuale allenatore.

Dovrebbe restare, sempre secondo le indiscrezioni, anche il Ds Frachiolla, allontanato dallo stadio negli ultimi venti giorni, ma non esonerato.