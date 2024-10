Trofeo Gioventù Lariana. A Canzo la 9^ prova, in gara Ragazzi e Cadetti

Nei 60hs Ragazze i lecchesi monopolizzano il podio con Chiara Panzeri, Domitilla Citterio e Maria Amalia Jefferey

Lucio Arienti vince i 60hs. Secondo Luca Brivio nell’alto, terzi Davide Gerosa sui 60m e Serena Gaelle Amin Anon nel peso

CANZO – Sabato scorso, organizzata dall’Atletica Triangolo Lariano, si è svolta la 9^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, 180 atleti in gara, 82 atleti per i 60m Ragazze/i, 40 per i 60hs, 32 per il salto in alto. Nei Cadette/i, 7 per il lungo maschile, 4 per il triplo femminile, 10 al getto del peso femminile e 5 al maschile.

Podio tutto lecchese nei 60hs ragazze, vince Chiara Panzeri (Atletica 878 Oggiono) con 9”86, seconda Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 10”01, terza Maria Amalia Jefferey (Up Missaglia) con 10”07. Al maschile vince Lucio Arienti (Up Missaglia) con 9”15.

Luca Brivio (Up Missaglia) conclude al 2° posto nel salto in alto con 1,58m e migliora il primato personale aggiungendo 6 centimetri. 3^ Serena Gaelle Amin Anon (Up Missaglia) nel getto del peso con 8,04m nuovo primato personale aggiungendo 4+ centimetri, 3° Davide Gerosa (Atl 87 Oggiono) sui 60m con 8”60.

Tutti i podi delle gare di Canzo

Ragazze/i

60m- 1^ Francesca Dell’Acqua 8”77 (Atl Rovellasca), 2^ Martina Sesana 8”81 (Riccardi Academy Asd), 3^ Camilla Piatti 8”92 (Pol Intercomunali).

1° Brando Tessitore 7”92 (Ag Comense), 2° Martino Del Grosso 8”57 (Gs Bernatese), 3° Davide Gerosa 8”60 (Atl 87 Oggiono).

60hs- 1^ Chiara Panzeri 9"86 (Atl 87 Oggiono), 2^ Domitilla Citterio 10"01 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Maria Amalia Jeffrey 10"07 (Up Missaglia).

1° Lucio Arienti 9”15 (Up Missaglia), 2° Federico Ogliari 9”83 (Atl Triangolo Lariano), 3° Leonardo Bazzi 10”10 (Us Albatese).

Salto in alto- 1^ Anna Zanleone1,34m (Us Albatese), 2^ Sofia Nardo 1,31m (Atl Rovellasca), 2^ Adrienne Bellù 1,28m (Gs Bernatese).

1° Mattia Basso 1,60m (Lieto Colle), 2° Luca Brivio 1,58m (Up Missaglia), 3° Simone Castelnuovo 1,56m (Us Albatese).

Cadette/i