Tennis Tavolo Abbadia. Un esordio altalenante nei Campionati Regionali

ABBADIA LARIANA – La prima giornata dei campionati regionali di tennis tavolo ha portato un mix di emozioni per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana, presieduta da Massimo Galli. Le squadre, impegnate in Serie C2 e in due gironi di Serie D3, hanno vissuto una giornata altalenante, con due sconfitte e una vittoria.

Nella Serie C2, l’esordio non è stato favorevole per la squadra di punta della società, composta da Gigi Falbo, Mauro Vassena e Giovanni Villa, che ha subito una pesante sconfitta per 1-6 contro il TT Omnia di Gorla Minore (VA), con l’unico punto conquistato da Giovanni Villa. In contrasto, nella Serie D3, girone Lecco/Sondrio, la squadra “B” dell’Abbadia, recentemente formata, ha festeggiato la prima giornata con una vittoria entusiasta.

In casa, contro il TT Valmadrera “blu”, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria di misura per 4-3, grazie ai punti di Enzo Camarilla (in doppio), Federico Rigamonti (sia in doppio che in singolo), Luca Sacco e Manuel Paduano. L’esordiente e giovanissima Sara Pancera non è riuscita a conquistare punti.

Sempre nella Serie D3, la squadra “A” di Abbadia, impegnata a Morbegno contro il TT CSI Morbegno, non è riuscita a sfruttare i punti di Michele Lanfranconi e Paolo Fumagalli, oltre alla coppia Fumagalli-Spagnolo nel doppio. La partita si è conclusa con una sconfitta per 4-3, lasciando il giovane atleta Loris Fumagalli a bocca asciutta, nonostante una finale combattuta fino all’ultimo punto.

In conclusione, il prossimo appuntamento sarà infrasettimanale: mercoledì 16 ottobre si terrà il derby tra le due formazioni di Abbadia, che, secondo il regolamento, deve essere disputato entro la seconda giornata di campionato, prevista per il weekend successivo. L’incontro avrà luogo presso la palestra di via della Quadra alle ore 21, dove le squadre “A” e “B” si sfideranno.