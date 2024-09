Pallamano. Domenica esordio di stagione per il Salumificio Riva Molteno

Serie A Silver al via al PalaSangiorgio con fischio di inziio alle 18:30, di fronte gli avversari della Pallamano Trieste 1970

MOLTENO – Dopo una lunga preparazione estiva, iniziata il 22 luglio, il Salumificio Riva Molteno è pronto per affrontare la stagione 2024-25. Il team, forte di nuovi innesti, si presenta ai nastri di partenza con un roster ben strutturato e competitivo, con l’obiettivo di recitare un ruolo di primo piano nel campionato di Serie A Silver.

La squadra di Molteno farà il suo esordio stagionale domenica 22 settembre al PalaSangiorgio, dove alle 18:30 affronterà la Pallamano Trieste 1970. Un avversario di tutto rispetto, con un palmarès prestigioso e reduce dalla retrocessione dalla Serie A Gold. La sfida rappresenta un primo test impegnativo per i ragazzi di coach Gagliardi, che dovranno mettere in campo intensità e determinazione per iniziare con il piede giusto.

Le altre partite della prima giornata vedranno in campo Verdeazzurro Sassari contro Romagna, Lanzara contro Belluno, Haenna contro Team Mascalucia, Bologna United contro Campus Italia e Metelli Cologne contro Len Solution Carpi. Il girone di andata si concluderà il 14 dicembre, con la ripresa delle ostilità fissata per l’11 gennaio 2025. La squadra prima in classifica al termine della stagione regolare sarà promossa in Serie A Gold, mentre le formazioni dal secondo al quinto posto si contenderanno l’accesso ai playoff per il secondo posto in palio.

Il debutto contro la Pallamano Trieste 1970 non sarà facile, come conferma il direttore sportivo del Molteno, Matteo Somaschini: “Affrontiamo una squadra retrocessa dalla Serie A Gold che ha mantenuto gran parte del proprio organico. Questo significa che saranno compatti e ben preparati sul piano tecnico e tattico. Trieste lotterà per tornare nella massima categoria, quindi ci aspetta una partita dura, ma lo sarà anche per loro”.

Giocare in casa, al PalaSangiorgio, rappresenta un grande vantaggio per i moltenesi. “Sottolineare l’importanza del fattore campo è fondamentale. Il Molteno è difficile da battere davanti ai propri tifosi, che ci sostengono sempre con passione”, aggiunge Somaschini.

Secondo Somaschini, il coach Gagliardi chiederà alla squadra di essere concentrata e ordinata: “Dobbiamo evitare errori, essere cinici e non concedere nulla all’avversario. Il campo sarà il giudice, ma siamo determinati a partire bene”.

Durante la preparazione, il Molteno ha dimostrato di essere un gruppo affiatato e pronto alla sfida. “In questi due mesi, i ragazzi hanno lavorato duramente, creando una grande sintonia. Abbiamo un mix di esperienza e giovani talentuosi che ci dà fiducia. Siamo convinti che anche quest’anno saremo protagonisti”, conclude con entusiasmo Somaschini.