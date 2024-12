Pallamano. Molteno contro Bologna, sfida tra le seconde della classe

Per entrambe le squadre sarà una sfida molto delicata

Serie A Silver, gli incontri dell’undicesima e ultima giornata del girone di andata

MOLTENO – Il campionato di Serie A Silver di pallamano proporrà, nel fine settimana, gli incontri dell’undicesima e ultima giornata del girone di andata. Il calendario mette davanti le due formazioni seconde della classe: Bologna e Molteno. Formazioni che si trovano a cinque punti dalla capolista Trieste.

Entrambe le formazioni, sabato alle 19.30, scenderanno in campo pensando esclusivamente di allungare la propria striscia positiva, cercando di vincere una sfida decisiva per la classifica generale. Poi ci sarà la pausa natalizia e si ritornerà a parlare di campionato il prossimo 11 gennaio 2025. Fra l’altro con Molteno che farà visita alla capolista Trieste. Ma un passo alla volta. Adesso c’è da affrontare il Bologna. Con mister Gagliardi, proviamo ad analizzare l’ultima sfida vinta contro Campus ed il prossimo match con Bologna.

Mister, ci dica un aspetto positivo e un altro diciamo negativo, nella sua lettura dell’ultima sfida giocata con il Campus Italia: “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento iniziale della squadra. I ragazzi hanno approcciato la partita con grande determinazione, concentrazione, carattere e la giusta aggressività. Tutto questo ci ha permesso di creare un gap importante, risultato fondamentale per l’esito del match. C’è molto da lavorare, invece, sul fatto che la squadra, ad un certo punto, ha vissuto ‘un buco caratteriale’, permettendo agli ospiti di avvicinarsi in maniera importante. Alcune lacune che si possono correggere con il lavoro ed il dialogo. Sono rimasto contento del risultato ottenuto dalla squadra, e di come hanno giocato”.

Danilo, andiamo ora a presentare il big match contro Bologna. Le caratteristiche del team emiliano, e come si può vincere questa sfida? “Bologna sta disputando un grande campionato. Da rimarcare che arriva da sei partite senza sconfitte. Sarà sicuramente una partita difficile. Buon collettivo, e a livello individuale, hanno due argentini, un centrale ed un terzino, molto bravi. Sanno difendere molto bene. Sarà, per entrambe le squadre, una sfida molto delicata. Il Molteno deve fare la propria partita, sviluppando velocità nelle giocate, pressando con decisione e precisione, per metterli subito in difficoltà le loro giocate. E poi essere precisi in fase offensiva”.

E’ contento del cammino della sua squadra fino ad oggi? “Molto soddisfatto. Ero ottimista alla vigilia e lo sono tutt’ora. Siamo cresciuti sia a livello individuale, sia a livello di squadra. Bisogna sempre migliorare, e soprattutto, lavorare molto. Lavorando possiamo fare ancora di più ed essere sempre più protagonisti in questo campionato”.