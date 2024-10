Valmadrera. Alessio Mainetti e Irene Girola conquistano la Barabina Run 2024

Una giornata di sport e festa alla Cascina Don Guanella di Valmadrera

Un successo alla Barabina Run 2024: circa 200 atleti partecipanti

VALMADRERA – Si è svolta il 12 ottobre la sesta edizione della Barabina Run 2024, l’evento sportivo proposto dalla Cascina don Guanella che ha avuto un notevole successo di partecipanti. Infatti, circa 200 atleti hanno affrontato un percorso davvero spettacolare, con una vista mozzafiato sul lago con ripide salite e discese tecniche.

Numeroso anche il pubblico presente a sostenere gli sfidanti in gara. Ad aggiudicarsi la gara è stato Alessio Mainetti – ASD Polisportiva Rovinata – con il tempo di 00.53.04 davanti a

Simone Valsecchi e Moreno Sala. Al femminile Irene Girola è arrivata in prima posizione in 01.04.30 seguita da Marta Rusconi e Laura Zugnoni.

Ma la Barabina Run 2024 è anche una manifestazione che va oltre l’evento sportivo in sé, perché rivolta ai bambini e alle famiglie del territorio al fine di rigenerare relazioni di comunità. La Barababy ha anticipato la gara dei “grandi” e ha visto la partecipazione di circa 170 bambini, divisi in 4 diverse categorie, che si sono sfidati in un clima di puro divertimento.

La festa ha potuto contare anche su diverse attività di animazione, alla scoperta della Cascina, oltre che sul pranzo proposto all’aperto, con la polenta taragna offerta dagli alpini di Cortenova, i piatti tipici di Cascina don Guanella fra cui la birra locale la “Barabina”. L’evento, infine, si è chiuso con la Santa Messa celebrata all’aperto da don Agostino e don Davide Milani, già prevosto di Lecco.

I sacerdoti hanno ribadito l’importanza di incontrarsi e promuovere le relazioni di comunità. Anche quest’anno la manifestazione è stata dedicata a Dario Santorelli, indimenticato educatore di “Casa don Guanella” e prezioso volontario della Cascina di Valmadrera, scomparso prematuramente a gennaio 2023.