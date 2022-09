(S)punti di Vista. “Forestieri” a Lecco a fine ‘800… ecco cosa si diceva

RUBRICA – Carissimi lettori, oggi vorrei disquisire con voi di un tema assai interessante ed attuale, quello del “diverso” e/o dello “straniero”. Lo faremo, come ormai di consueto, attraverso le cronache cittadine di fine Ottocento: oggi vi racconterò dello stupore che destò l’arrivo nella nostra città di un chierico cinese; era il mese di settembre del 1898. Vi racconterò, altresì, come venne definito un concittadino che durante una rissa staccò con un morso il lobo dell’orecchio ad un suo “compare” (correva l’anno 1897). Da questi episodi di cronaca di fine ottocento arriveremo ai nostri giorni analizzando insieme l’aggravante prevista dal codice penale per chi commette reati per motivi razziali. Ma andiamo per gradi.

Come vi accennavo, nel mese di settembre del 1898, giunse a Lecco un chierico dalla lontana Cina. “Il Resegone” titolò “Un cinese a Lecco” ed indugiò sulla descrizione del seminarista, ventenne, che portava “I capelli intrecciati in una lunga coda e parla(va) molto bene l’italiano”. A quei tempi la presenza di una persona cinese incuriosì notevolmente I lecchesi che certamente non immaginavano che un secolo abbondante dopo sarebbe stato usuale incontrare persone provenienti da tutto l’Oriente passeggiando per le vie del centro cittadino.

Per indagare la mentalità corrente a quei tempi leggeremo l’articolo di cronaca che racconta di una rissa avvenuta una domenica sera del 1897 allorquando un giovanotto corse in ospedale tamponandosi l’orecchio destro con un fazzoletto intriso di sangue poichè durante la colluttazione gli era stato staccato il lobo con un morso; così il cronista commentò la vicenda : “Oh! Diamine che a Lecco ci siano dei mangiatori di carne umana è un pò troppo ché non siamo in mezzo ai beduini, ma è una città colta e civile”. Non sfugga che viene usato in maniera sarcastica e certamente non lusinghiera il termine “beduini” attribuito a soggetti nè “colti” nè “civili”, “mangiatori di carne umana”.

Ma veniamo ai nostri tempi e prendiamo atto che nel codice penale è previsto che quando un reato è commesso per motivi razziali la pena venga accresciuta; leggiamo insieme l’art. 604 ter del codice penale: “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.”; inoltre l’aggravante di cui sopra impedisce alle circostanze attenuanti di essere ritenute prevalenti o equivalenti il che significa, in parole povere, che l’aggravante dell’odio razziale non può essere “neutralizzata” dall’esistenza di circostanze attenuanti (eccezion fatta per quella dell’età compresa fra I 14 e I 18 anni). Mi domando fra un secolo abbondante, leggendo questa norma, cosa penseranno di noi gli uomini e le donne del futuro… forse si domanderanno come mai sia stata necessaria una norma del genere… Sarei curiosa di saperlo… e voi?

Giovanna Samà

