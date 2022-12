(S)Punti di vista. Vivere “bene” o vivere “male” dipende da come interpretiamo gli eventi

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Sono più di otto mesi che ogni venerdì ci incontriamo; ho pensato che possa essere giunto il tempo di creare maggiore intimità fra noi e di raccontarvi anche qualcosa di personale… comincerei col condividere una storia vera e anche un po’ cruda che trovo adatta a questo periodo particolare perché veicola un messaggio incredibile di speranza e perché ci dice che spesso la differenza fra vivere “bene” o vivere “male” dipende da come noi interpretiamo gli eventi e dal senso che diamo alla vita stessa.

Alcuni anni fa feci un’esperienza meravigliosa in Brasile a Belém nello stato di Parà. Molte cose potrei raccontare ma preferisco concentrarmi su un incontro speciale.

Ero ospite di una famiglia che viveva in una favela e mi venne dato l’incarico di svolgere alcune attività presso il lebbrosario di Marituba.

Il lebbrosario comprendeva l’ospedale (per le cure ai pazienti in fase acuta o terminale) e “il villaggio” dove vivevano i pazienti stabili, quelli non più infettivi, spesso rifiutati dai familiari poiché la lebbra genera paura e vergogna; è al villaggio che ho incontrato Alvaro. Alvaro non aveva le mani, al posto delle mani aveva due moncherini che aveva reso prensili, era un fumatore incallito e riusciva incredibilmente a teneva la sigaretta col moncherino. Ad Alvaro avevano amputato entrambe le gambe fino al bacino, di fatto gli erano rimasti il tronco, le braccia e la testa, ebbene, ciò nonostante Alvaro era autonomo e viveva in una casetta del villaggio! Come? Gli avevano costruito una sorta di skateboard ove montava facendo leva sui moncherini delle mani per poi spostarsi da un luogo all’altro su quella tavola con le ruote spingendosi con le braccia; gli avevano fatto dei mobili bassi, alla sua altezza, e lui faceva quasi tutto da solo. Non è pazzesco? Da noi Alvaro vivrebbe in un letto con le spondine tipo quello dei bambini piccoli e dipenderebbe in tutto e per tutto da tutti.

Alvaro ha voluto che facessimo una foto insieme affinché io la potessi mostrare ad amici e parenti in Italia e dimostrare di aver conosciuto una persona importante: era orgogliosissimo del fatto che Papa Giovanni Paolo II aveva voluto scattare una foto con lui quando aveva visitato Marituba.

Alvaro era fiero di essere se stesso e non si vergognava del suo aspetto…

Alvaro sorrideva sempre, mi guardava negli occhi con dolce fierezza e nei suoi occhi mi tuffavo volentieri perché vi scorgevo l’infinito, l’ ineffabile …

Alvaro amava la vita e la viveva con pienezza e con gioia!!!!

L’incontro con Alvaro mi ha toccata in profondità ed è per questo che desidero condividerne l’essenza perché la forza di Alvaro, la sua gioia e la sua fede nella Vita non vengano dimenticate e possano essere segno di speranza per un’umanità che sembra aver perso la bussola in un’epoca certamente difficile ma, a mio avviso, degna di essere vissuta appieno.

Giovanna Samà

