Malgrate. Frana Pian Sciresa, tra due mesi l’intervento di messa in sicurezza

Sopralluogo nel punto dello smottamento con i dirigenti del Ministero della Protezione Civile

Per sistemare la zona interessata dal crollo serviranno 600 mila euro

MALGRATE – Una ventina di persone hanno preso parte al sopralluogo che si è svolto negli scorsi giorni alla frana di Pian Sciresa a Malgrate, avvenuta a settembre all’attacco del sentiero e che successivamente ha visto anche il verificarsi, sempre nello stesso punto, di un ulteriore cedimento del terreno all’interno del giardino di una delle abitazioni vicine, che ha portato all’evacuazione di tre famiglie. Per motivi di sicurezza era stato chiuso anche in via precauzionale il sentiero che porta alla località.

A prendere parte all’ispezione i dirigenti del Ministero della Protezione Civile, arrivati in tre da Roma, insieme ad altri quattro di Regione Lombardia. Presenti anche il sindaco Michele Peccati, l’assessore ai Lavori Pubblici Francantonio Corti, l’architetto Roberta Fumelli e il geologo Simone Scola con i suoi tecnici, oltre a privati con rispettivi periti.

“Il sopralluogo è durato circa un quarto d’ora, tempo nel quale sono state rilevate le problematiche relative allo smottamento e quanto fatto fino a questo momento a livello di interventi, con verifiche sia sui carteggi che di persona. Il lavoro svolto è stato apprezzato: a breve dovremmo ricevere la somma di 8.600 euro che abbiamo stanziato per gli interventi urgenti quali ripristino e messa in sicurezza del cantiere, installazione delle reti di protezione, sfalcio delle piante. Tra un paio di mesi dovrebbero cominciare i lavori di messa in sicurezza, costo stimato previsto 600 mila euro“.