Valmadrera. Valeria Tron presenta il libro “Pietra Dolce”, tra scrittura e montagna

VALMADRERA – La Biblioteca Comunale di Valmadrera e la Libreria Volante di Lecco, in collaborazione con le Associazioni Osa, Sev e Cai Valmadrera, presentano una serata fra scrittura e montagna. Valeria Tron presenterà il suo romanzo dal titolo “Pietra Dolce” e l’incontro sarà condotto da Serena Casini della Libreria Volante. L’appuntamento è per martedì 9 luglio alle ore 21 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Valeria Tron è illustratrice, mediatrice culturale, scrittrice e artigiana del legno. Nata in Val Germanasca, una delle vallate occitane e valdesi del Piemonte ed è stata finalista al Premio Tenco. Nel 2022 è uscito il suo primo romanzo “L’equilibrio delle lucciole”, edito da Salani e candidato al Premio Strega.

“Il libro racconta personaggi e vicende di una valle dove la natura detta ancora la propria volontà, e sa essere generosa ma anche crudele. Così accade il giorno del crollo: tre boati tanto forti da far tremare la montagna. Due minatori mancano all’appello e nel piazzale si scava tra i detriti. L’ultimo a uscire dal foro nella roccia è un giovane che tutti conoscono. Si chiama Lisse, senza la U, e in quella lettera mancante è già scritta gran parte della sua vita. È ferito, eppure a far sanguinare l’animo di Lisse sono ben altri tagli. Quell’uomo partorito in un prato, accolto e nutrito dalla sua gente, è anche l’invisibile, il senza-storia, esiliato entro i confini della sua Valle” spiega l’autrice.

