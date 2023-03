Pre e post parto: tanti corsi in partenza con le ostetriche di In Salus

Le ostetriche di in Salus: al fianco della donna dal primo ciclo alla gravidanza, fino alla menopausa

Ad aprile corsi in partenza dedicati alle future e neo mamme, per la salute del genitore e del nascituro

LECCO – Un team di ostetriche sempre al fianco della donna, dalla giovinezza alla prima gravidanza, fino alla menopausa: è il servizio che il Centro medico In Salus di Lecco ha saputo costruire guardando alla salute della donna nella sua globalità.

Spesso si pensa alla figura dell’ostetrica solo in occasione del parto, invece questa professionista è un riferimento ad ogni età, fin dal primo ciclo mestruale per giungere al momento più importante, la nascita del bambino, dove l’ostetrica gioca un ruolo fondamentale nel sostegno alla neomamma.

“Accompagniamo la nuova famiglia che sta nascendo con corsi dedicati, come il corso preparto e il corso di ginnastica dolce in gravidanza, il pilates in gravidanza e gli incontri di bilancio della donna in gravidanza e del suo bambino – spiega Maddalena Cattaneo, ostetrica del Centro In Salus – Offriamo poi il nostro supporto, fisico e morale, anche durante il travaglio e il parto, accompagnandoti anche nella struttura ospedaliera da te scelta o nella tua abitazione. E’ possibile essere seguite anche a casa per i primi giorni di vita del tuo neonato con assistenza per allattamento, primo bagnetto e medicazione del cordone ombelicale”.

Anche nel post parto è possibile iscriversi a molti corsi dedicati al neonato, alla neomamma o ad entrambi: massaggio, svezzamento e disostruzione, neomotricità ma anche ginnastica ipopressiva, pilates e fitness post parto. “L’obiettivo – sottolinea l’ostetrica Erika Dal Mas – è sempre la salute e la sicurezza della nuove diade con un supporto effettivo durante questo periodo delicato”.

Tutti i venerdì dalle 10.00 alle 12.00, apre lo “Spazio mamma bambino” nella palestra al piano terra di In Salus: uno spazio libero e gratuito, dove tutte le future mamme e le neomamme sono benvenute, anche se non hanno mai frequentato il centro. “Berremo una tisana in compagnia e peseremo il tuo bambino – è l’invito dalle ostetriche alle interessate – Un’ottima occasione per esporre i propri dubbi e le proprie esperienze e conoscere altre mamme”

I CORSI IN PARTENZA AD APRILE

lunedì 3/4 ore 09.30 corso di massaggio neonatale con Maddalena Cattaneo, indicato per bimbi dai 20 giorni di vita in poi

con Maddalena Cattaneo, indicato per bimbi dai 20 giorni di vita in poi lunedì 3/4 ore 11 corso di yoga cuore a cuore in fascia con Maddalena Cattaneo, adatto da dopo il parto fino a quando il bimbo resta nella fascia/marsupio

con Maddalena Cattaneo, adatto da dopo il parto fino a quando il bimbo resta nella fascia/marsupio martedì 4/4 corso di svezzamento e disostruzione delle vie aeree pediatrico con Elisabetta Boscagli, adatto dai 4 mesi di vita del bimbo con informazioni su svezzamento, autosvezzamento, tagli sicuri, sids, manovre di disostruzione con prova pratica sul manichino

delle vie aeree pediatrico con Elisabetta Boscagli, adatto dai 4 mesi di vita del bimbo con informazioni su svezzamento, autosvezzamento, tagli sicuri, sids, manovre di disostruzione con prova pratica sul manichino martedì 4/4 ore 11.00 corso di ginnastica dolce in gravidanza con Elisabetta Boscagli, adatto dai 4 mesi di gestazione fino alla fine della gravidanza

con Elisabetta Boscagli, adatto dai 4 mesi di gestazione fino alla fine della gravidanza martedì 4/4 ore 16.30 pilates in gravidanza con Maddalena Cattaneo, dal 4 mese di gravidanza

con Maddalena Cattaneo, dal 4 mese di gravidanza giovedì 6/4 ore 18.30 fitness in gravidanza con Edoardo Oliva, dal 4 mese di gestazione

con Edoardo Oliva, dal 4 mese di gestazione giovedì 6/4 ore 17 fitness post parto da 40 giorni dopo il parto fino ai 12 mesi del bambino

da 40 giorni dopo il parto fino ai 12 mesi del bambino giovedì 6/4 corso pre parto di coppia con Elisabetta Boscagli ore 20.30 per chi partorirà a giugno.

Le Ostetriche del Centro In Salus

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

