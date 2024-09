Lutto in città per la scomparsa della fisioterapista Angress Lemi

Fisioterapista stimata e benvoluta, la dottoressa Lemi aveva lavorato per molti anni nello studio del dottor Aurelio Selva, in via Carlo Cattaneo. Numerosi lecchesi, e non solo, si sono affidati alle sue mani esperte per trattamenti fisioterapici, trovando in lei non solo una professionista competente, ma anche una persona dal cuore grande.

Il ricordo che lascia Angress Lemi va oltre la sua dedizione al lavoro: i pazienti parlano di lei come di una donna sempre pronta ad ascoltare, con una particolare sensibilità e un sorriso capace di alleggerire anche i momenti più difficili. Un sorriso che in molti non dimenticheranno facilmente.