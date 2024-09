Cade per 20 metri, soccorsa escursionista in zona rifugio Elisa

La chiamata di intervento è stata lanciata poco dopo le 13 di oggi, lunedì

Ad individuare la donna sono stati i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco, poi affidata al personale dell’elisoccorso di Como

MANDELLO DEL LARIO – Intervento del Soccorso Alpino in collaborazione con l’elisoccorso di Como in Grigna nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, per soccorrere un’escursionista caduta e precipitata per una ventina di metri e finita in un punto impervio ad un’altezza di circa 1800 metri.

La donna stava percorrendo il sentiero che da Rongio (Mandello del Lario) porta al rifugio Elisa quando, per cause ancora da chiarire, è caduta mentre si trovata poco dopo il cosiddetto “ponte di Ferro”.

Dopo la chiamata di soccorso, un elicottero del 118 è intervenuto immediatamente, ma nonostante i ripetuti sorvoli, non è riuscito a individuare la donna. A quel punto, è stato necessario proseguire le ricerche via terra, coinvolgendo i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana.

I volontari sono riusciti a localizzare la donna, raggiungendola e prestandole le prime cure sul posto. Quindi, dopo averla stabilizzata, l’hanno affidata al personale tecnico-medico dell’elisoccorso che l’ha verricellata e trasportata all’ospedale per il ricovero.