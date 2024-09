Colico. Trascinato sulla spiaggia per il forte vento, grave kite surfer

E’ successo nel pomeriggio sulla spiaggia dell’Ontano

Il 63enne soccorso in codice rosso

COLICO – Grave incidente su lago nel pomeriggio di oggi, martedì, a Colico, dove un kite surfer è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato sbalzato e trascinato sulla spiaggia, a causa del forte vento.

Stando a quanto appreso l’uomo, 63 anni, stava surfando in acqua quando una raffica di vento con vela in potenza lo ha letteralmente trascinato per circa una ventina di metri sulla spiaggia dell’Ontano, facendolo sbattere contro i tronchi accumulati sul lido a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Immediata la chiamata ai soccorsi: in posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Colico mentre in volo si è alzato l’elisoccorso. Valutato in posto, il 63enne è stato poi trasportato all’Ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso (massima gravità).