Airuno, operaio si infortuna ad una gamba, soccorso in codice giallo

E’ accaduto intorno alle 14

Un 54enne soccorso

AIRUNO – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, ad Airuno per un infortunio sul lavoro in via I Maggio.

Dalle prime informazioni una persona è rimasta ferita ad una gamba durante la movimentazione tra un muletto e un autocarro. L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 14, in posto si sono portati l’automedica e un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco.

Ferito un uomo di 54 anni, trasportato in Ospedale di Lecco in codice giallo per le cure del caso.