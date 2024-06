Camion incastrato a Verderio, lunga notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Nella notte scorsa un mezzo pesante è rimasto bloccato in una strada a senso unico

Per le operazioni di rimozione è risultato necessario anche il supporto di una squadra con autogrù

VERDERIO – Oltre cinque ore di lavoro per i Vigili del Fuoco, nella notte tra sabato e domenica, per un camion che è rimasto bloccato in una strada a senso unico, mentre stava tentando di fare manovra.

E’ successo in via dei Prati, a Verderio, sul posto un’autopompa dal Comando di Lecco e una autopompa dal distaccamento Volontario di Merate che, dalle 23.30 alle 4.30, hanno lavorato per la rimozione dell’autoarticolato. Per le operazioni è risultato necessario anche il supporto di una squadra con autogrù.