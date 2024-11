Incidente a Merate, perde il controllo e si schianta contro un’auto in sosta

Un colpo di sonno sarebbe la causa dell’incidente

Un 47enne trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo

MERATE – Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 novembre, a Merate. Erano circa le 18.40 quando un’auto guidata da un 47enne ha perso il controllo centrando in pieno una seconda vettura parcheggiata a lato della strada.

L’incidente è avvenuto in via Emilio Bianchi, l’auto in sosta, una Opel Meriva, si trovava nei pressi del cancello d’entrata dell’osservatorio astronomico. L’altra auto, una Ford Focus, che viaggiava da Merate verso Sartirana, è uscita di strada centrando in pieno l’auto in sosta. Ingenti i danni ai due mezzi, con l’auto in sosta che è stata sbalzata in avanti di 16 metri, fino al cancello dell’osservatorio.

Alla base dell’incidente, probabilmente, un colpo di sonno. Il 47enne alla guida dell’auto che ha causato l’incidente è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Vimercate dall’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.