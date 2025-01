Lomagna. Violento scontro tra auto sulla SP 55, tre persone soccorse

L’incidente poco dopo le 16.30 di questo pomeriggio, lunedì

Traffico momentaneamente bloccato dalla Polizia Locale

LOMAGNA – Un brutto incidente ha coinvolto due auto sulla strada provinciale tra Lomagna e Usmate (SP 55) poco dopo le 16.30 di questo pomeriggio, lunedì. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone.

Stando alle prime ricostruzioni una delle due macchine, una Citroen con a bordo un uomo di 55 anni, si stava dirigendo verso Usmate, quando ha impattato violentemente contro l’altro mezzo, una Toyota su cui viaggiavano mamma e figlia minorenne rispettivamente di 50 e 7 anni, che si trovava a transitare nella direzione opposta.

Immediato l’intervento dei soccorritori, con ben tre ambulanze a recarsi sul posto, provenienti da Merate e Calco, oltre a un’auto infermieristica da Monza Brianza. Una volta stabilizzati i coinvolti nell’incidente, mamma e figlia sono state trasportate al San Gerardo in codice giallo. Trasferito al pronto soccorso, sempre in codice di media gravità, anche il conducente della Citroen. Arrivati in loco anche Vigili del Fuoco e Carabinieri di Merate.

Per consentire le operazioni di soccorso e sgomberare la carreggiata dai mezzi, visibilmente danneggiati, la Polizia Locale ha bloccato la strada, impedendo al traffico di defluire all’altezza dello svincolo del lavandaio a Lomagna.

