Molteno. Simula un malore e aggredisce il capotreno con una ginocchiata al volto

L’episodio è avvenuto sabato 1 giugno su un treno della linea Lecco-Molteno-Monza

Solidarietà dalla Filt Cgil Lecco: “Trenord e istituzioni prendano al più presto provvedimenti”

LECCO – La Filt Cgil Lecco esprime solidarietà al capotreno aggredito mentre prestava servizio su un convoglio nei pressi della stazione di Molteno. L’episodio è avvenuto sabato 1 giugno, dopo che il capotreno aveva chiesto a un passeggero di esibire il biglietto.

Il fatto è particolarmente grave per la dinamica con cui si è svolto: il capotreno, infatti, si era avvicinato al passeggero per prestargli soccorso, dato che era in una posizione che faceva pensare a un malore. L’uomo, invece, ha colpito il capotreno con una ginocchiata al volto. A quel punto si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trasportato il lavoratore in ospedale, dove gli sono stati attribuiti alcuni giorni di prognosi.

“Non è purtroppo la prima volta che si verificano fatti del genere, soprattutto sulla linea S7 che collega Lecco a Milano passando per Molteno, e già in passato abbiamo avuto modo di denunciare la situazione – hanno detto il Segretario Generale Filt Cgil Lecco Andrea Frangiamore -. Chiediamo attenzione da parte di aziende e istituzioni, perché questi episodi di violenza nei confronti di lavoratori del trasporto pubblico sono inaccettabili per un Paese civile. È necessario che Trenord e gli organismi deputati prendano al più presto provvedimenti finalizzati a garantire la piena sicurezza al personale viaggiante”.