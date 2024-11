Oggiono. Tetto scoperchiato dal vento: al lavoro i Vigili del Fuoco

L’intervento è avvenuto ieri, mercoledì, poco dopo le 18

Le forti folate di vento hanno scoperchiato il tetto di un’abitazione

OGGIONO – Numerosi interventi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre, da parte dei Vigili del Fuoco a causa delle forti folate di vento che hanno interessato il territorio della Provincia di Lecco.

Tra le tante chiamate arrivate per tagliare e mettere in sicurezza piante abbattute dal vento, va registrata anche l’uscita a Oggiono per un soccorso tecnico urgente in un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 per una casa che ha visto il tetto scoperchiarsi a causa delle raffiche di vento.

Sul posto sono intervenute delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Valmadrera che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione. L’intervento è terminato intorno alle 21.