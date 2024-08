Paura a Pescate per uno schianto tra un’auto e una moto, soccorso un giovane

Il brutto incidente è avvenuto nella serata di giovedì in via Roma

A seguito del violento impatto il giovane è stato sbalzato per una decina di metri

PESCATE – Terribile schianto nella serata di ieri, giovedì, a Pescate. Mancavano pochi minuti alle 22 quando è avvenuto il brutto incidente in via Roma, nei pressi della bocciofila. Un 25enne in sella a una moto di grossa cilindrata che stava viaggiando verso Olginate si sarebbe trovato davanti l’auto, una Volkaswagen Golf, che secondo una prima ricostruzione pare stesse facendo manovra per ritornare verso Lecco.

A seguito del violento impatto il giovane centauro sarebbe stato sbalzato per una decina di metri finendo sull’asfalto. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi con l’automedica da Lecco e l’ambulanza della Croce San Nicolò. Il motociclista è stato quindi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con molti traumi. Il conducente dell’auto, un 29enne, non ha avuto bisogno del ricovero. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.