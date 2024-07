Oliveto Lario. Smottamento lungo la Sp583, intervento dei Vigili del Fuoco

Fango e detriti lungo la strada che porta a Bellagio

Il maltempo sta provocando danni in tutto il territorio

OLIVETO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Oliveto Lario per uno smottamento lungo la Strada Provinciale 583 che porta a Bellagio. A causa delle forti piogge fango e detriti hanno invaso la carreggiata.

Molteplici gli interventi di soccorso in mattinata a causa di allagamenti, piante cadute e smottamenti in tutta la provincia di Lecco. Problemi anche sulla linea ferroviaria Lecco – Tirano per una pianta caduta all’altezza di Lierna che ha danneggiato le infrastrutture.