SS36. Incidente ad Annone e svincolo allagato, lunghe code verso Lecco

Imminenti novità per quando riguarda gli allagamenti allo svincolo di Suello

ANNONE BRIANZA – Incidente intorno alle ore 7.30 di oggi, venerdì 25 ottobre, in Statale 36 direzione Nord, all’altezza di Annone Brianza. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi, ma forti ripercussioni si sono avute sulla viabilità con lunghe code verso Lecco.

La situazione è stata aggravata dal fatto che lo svincolo di Suello è ancora chiuso per allagamenti e perciò, gli automobilisti provenienti da Erba/Como e diretti a Lecco sono costretti a entrare nella Statale 36 ad Annone, proprio poche centinaia di metri prima rispetto a dove è avvenuto l’incidente.

Una mattinata di passione per i pendolari che hanno dovuto fare i conti con le lunghe code. Sono invece in arrivo novità per quanto riguarda lo svincolo di Suello e l'annoso problema degli allagamenti: