Valmadrera piange Rinaldo Cambiotti, storico volontario della Croce Rossa

Volto noto in città, in passato è stato impegnato anche nel sindacato e in politica nelle file del PCI

“E’ l’esempio di come ognuno di noi può contribuire concretamente a dare risposte ai bisogni di una comunità”

VALMADRERA – Valmadrera in lutto per la morte di Rinaldo Cambiotti, storico volontario della locale Croce Rossa. 78 anni, molto conosciuto in paese per via del suo impegno a favore della comunità, Rinaldo Cambiotti era una persona stimata da tutti.

L’amministrazione comunale di Valmadrera, nella persona del sindaco Cesare Colombo, ha voluto ricordarlo partecipando al cordoglio dei familiari: “Ha sempre partecipato con generosità e dedizione alle attività della Croce Rossa di Valmadrera. Un quotidiano impegno fatto di umiltà e responsabilità, qualità che hanno sempre caratterizzato Rinaldo”.

“Rinaldo ha rappresentato, soprattutto nella Croce Rossa, l’esempio di come ognuno può contribuire concretamente a dare risposte ai bisogni di una comunità – ha ricordato l’assessore Antonio Rusconi -. Ricordo altresì, dalla metà degli Anni ’80 agli Anni ’90, il suo impegno nel sindacato e nella politica, in particolare ricoprendo a Valmadrera anche il ruolo di segretario di sezione dell’allora PCI. E’ stato un uomo semplice, ma a cui tante persone volevano bene per la sua disponibilità”.

Rinaldo, vedovo, lascia le figlie Laura e Cristina e le adorate nipoti Emanuela e Alessia.

I funerali saranno celebrati venerdì 30 agosto alle 15.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Valmadrera.