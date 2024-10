Colto da malore al rifugio: turista elisoccorso in codice rosso

E’ successo oggi, sabato, poco prima delle 14

Rianimato con il Dae, utilizzato da una dottoressa presente in loco, il turista di 47 anni è stato trasportato al Manzoni di Lecco in codice rosso

VALVARRONE – E’ stato colto da malore mentre si trovava al rifugio Roccoli Lorla in Valvorrone. Un turista di 47 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre. L’uomo ha improvvisamente accusato un malore ed è stato tempestivamente soccorso da una dottoressa che si trovava in loco. Fondamentale la presenza anche di un Dae, subito utilizzato dal medico.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i soccorritori inviati dalla centrale operativa dell’emergenza e urgenza di Areu con un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’elisoccorso di Sondrio e una squadra del Soccorso Alpino. L’uomo, le cui condizioni restano molto critiche, è stata trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.