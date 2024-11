Due persone disperse in montagna, tecnici del Soccorso alpino al lavoro

Un intervento sul Grignone e un altro sui monti sopra Introbio

VALSASSINA – Due chiamate di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 novembre, per due persone disperse in montagna in due diversi punti. L’allarme, in entrambi i casi, è scattato intorno alle ore 17.30, al calare del buio.

I tecnici del Soccorso alpino della stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono intervenuti contemporaneamente per due persone che non avrebbero fatto rientro, in un caso dopo un’escursione sui monti sopra Introbio, nella zona del Rifugio Buzzoni, e nell’altro dopo un’escursione sul Grignone, al Rifugio Brioschi.

Nel primo caso sono state allertate due squadre del Soccorso alpino, una partita da Introbio e l’altra da Barzio, per cercare di ritrovare una donna che si sarebbe persa mentre stava scendendo a valle dopo una gita nella zona del rifugio Buzzoni. Altri tecnici stanno intervenendo sulla Grigna Settentrionale per un’altra persona in difficoltà.

