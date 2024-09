Premana, incendio di una baita: in azione quattro squadre di Vvf

L’allarme è scattato stanotte intorno alle 3

Sul posto quattro squadre di Vigili del Fuoco

PREMANA – Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte a Premana per l’incendio di una baita. L’intervento è stato alquanto lungo e laborioso visto che la casa è situata in una zona di difficile accesso per i mezzi di soccorso essendo indicativamente posta lungo la strada che porta in Val Marcia, prima dell’alpeggio di Ronco, posto dall’altra parte della valle rispetto all’abitato di Premana.

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto quattro squadre da Lecco e da Bellano riuscendo ad avere ragione delle fiamme dopo diverse ore. L’intervento, effettuato in una notte movimentata dall’emergenza maltempo, è infatti terminato intorno alle 7.45.