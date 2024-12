Guida all’ascolto de “La forza del destino” di Giuseppe Verdi

In occasione dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano

La proposta del Gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte per gli appassionati di musica

CALOLZIOCORTE – In occasione dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano, il Gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte presenta un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura. Giovedì 5 dicembre, alle ore 20.45, presso la sala del Banco Credito di Carate (via Bergamo 1/A, Calolziocorte), si terrà una guida all’ascolto dedicata al capolavoro verdiano La forza del destino.

Alla scoperta di un capolavoro senza tempo

La serata sarà condotta dal dott. Alvaro Vaccarella, esperto e appassionato di lirica, che accompagnerà il pubblico in un emozionante percorso di scoperta. Attraverso racconti, analisi e ascolti, i partecipanti potranno immergersi nei temi, nelle passioni e nei dettagli musicali che rendono quest’opera unica. Amore e morte, vendetta e perdono, dramma e commedia si intrecciano in una trama avvincente dove il protagonista assoluto è il destino, rappresentato in tutta la sua forza inesorabile.

Perché partecipare?

Questo appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, è pensato per gli appassionati di opera che desiderano approfondire uno dei capolavori più celebri di Verdi. Chi si avvicina per la prima volta alla lirica e vuole lasciarsi affascinare dalla magia di questa forma d’arte. L’obiettivo è preparare il pubblico a vivere appieno l’esperienza di La forza del destino, che inaugurerà la prestigiosa stagione del Teatro alla Scala, creando un ponte culturale tra Calolziocorte e Milano. Ingresso libero e aperto a tutti.