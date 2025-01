Il Teatro della Società è in città: i prossimi appuntamenti della Stagione 24/25

La programmazione per il mese di gennaio

LECCO – Riprende con il nuovo anno la programmazione della Stagione 24/25 del Teatro della Società, che raggiunge con multiformi linguaggi culturali diversi palcoscenici della città.

Il primo appuntamento di gennaio è con la prosa: atteso al Cineateatro Palladium martedì 21 gennaio alle 21 il celebre volto della comicità italiana Marco Marzocca con “Chi me lo ha fatto fare!”. L’attore porterà in scena un racconto senza filtri della sua vita e delle sue trasformazioni: dalla gioventù di perito in elettronica industriale e poi farmacista, fino agli esordi come comico e alla consacrazione come attore e autore. Sul palco, il pubblico ritroverà i più celebri e iconici personaggi di Marzocca e l’insegnamento lasciato dai suoi grandi maestri, come il geniale Corrado Guzzanti e l’indimenticabile Gigi Proietti.

Sabato 25 gennaio alle 20.30 in Auditorium Casa dell’Economia è il turno della musica classica, con il concerto dei Solisti della Sinfonica di Milano incentrato su Wolfgang Amadeus Mozart, che esplora una selezione di arie e ouverture trascritte per la formazione del quartetto d’archi e il Quintetto per clarinetto e archi K 581, tra i più straordinari lavori del catalogo cameristico del compositore.

Per entrambi gli eventi è previsto un biglietto d’ingresso, acquistabile a questo collegamento.

Per concludere, in occasione dell’approssimarsi del Giorno della Memoria, domenica 26 gennaio alle 20.30 in Sala don Ticozzi appuntamento con “Viaggio ad Auschwitz A/R” con la Compagnia Il Melarancio e per la regia di Luciano Nattino. La storia, musicata da Isacco Basilotta e interpretata da Gimmi Basilotta, narra del lungo cammino, vissuto in prima persona dall’attore stesso, che ha ripercorso il viaggio di deportazione di ventisei ebrei catturati in provincia di Cuneo.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Teatro Invito e l’ingresso è gratuito sino a esaurimento posti.

Maggiori informazioni contattando il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco allo 0341 481 141 o all’indirizzo teatro@comune.lecco.it.