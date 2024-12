Capolavoro per Lecco. Sabato il concerto dell’Anonima Frottolisti di Assisi

Appuntamento alle ore 17.30 a Palazzo delle Paure

Un viaggio nella devozione dell’Umanesimo

LECCO – “Lasciar cantare il cuore – La devozione nella musica e nella poesia dell’Umanesimo” è il titolo del concerto che l’acclamato ensemble Anonima Frottolisti di Assisi presenterà sabato 14 dicembre alle ore 17.30 presso Palazzo delle Paure, all’interno della mostra “Capolavoro per Lecco”.

Nel Quattrocento, le laude e le confraternite che ne commissionavano la composizione erano parte integrante della vita sociale e religiosa delle città. Il canto delle laude, che risuonava nelle chiese delle confraternite e durante le grandi processioni che scandivano l’anno liturgico, costituiva una componente fondamentale del paesaggio sonoro urbano delle città italiane.

Così come il repertorio devozionale riflette l’espressione, la rappresentazione e l’estetica dell’epoca, l’arte figurativa contemporanea ne traduce e proietta queste caratteristiche nell’ambito pittorico.

Fondato nel 2008 ad Assisi dall’incontro di musicisti con esperienze musicali e di studio internazionali, molti dei quali collaborano con alcuni dei più prestigiosi ensemble di musica antica europei, Anonima Frottolisti si specializza nel repertorio medievale e rinascimentale, con un’attenzione particolare alle produzioni musicali dell’Umanesimo italiano ed europeo.

Il gruppo si esibisce regolarmente nei principali festival di musica antica in Svezia, Bosnia, Inghilterra, Svizzera, Slovenia, Croazia, Italia, Spagna e Germania. Nel 2021 ha firmato la colonna sonora del film “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, in concorso alla Biennale di Venezia. Per l’etichetta Brilliant, in collaborazione con Armoniosoincanto, ha inoltre inciso l’integrale del Laudario di Cortona.

Infine, il concerto, a cura di Crèdit Agricole, sarà preceduto da una conversazione con il musicologo Angelo Rusconi, presidente dell’associazione Res Musica di Lecco.

Ingresso libero