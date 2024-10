Design Talk: incontro con il designer Philippe Tabet a Palazzo delle Paure

Mercoledì 9 ottobre ore 21.00 l’incontro a Lecco

Seconda stagione del programma culturale promosso da E507 Studio e curato da Prashanth Cattaneo

LECCO – Mercoledì 9 ottobre alle ore 21 presso Palazzo delle Paure a Lecco si terrà il secondo appuntamento di Design Talk* che vedrà come ospite il designer Philippe Tabet. Design Talk* è il programma culturale promosso da E507 Studio e curato da Prashanth Cattaneo con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo del design.

L’edizione 2024, con il contributo di Regione Lombardia, si concentra nuovamente sul tema del design in relazione alla sostenibilità, un concetto che negli ultimi anni è stato utilizzato impropriamente e ha perso parte del suo significato originale. Il termine “sostenibilità” non si limita più alla sfera ecologica, ma si estende anche a quelle economica, sociale, etica. Siamo di fronte a grandi sfide e in un mondo che mira a garantire progresso e benessere alle generazioni future, il design gioca un ruolo fondamentale per costruire un futuro migliore.

Design Talk* è un’occasione unica per riflettere e scambiare idee sul tema del design attraverso la partecipazione di esperti di settore, designer, architetti e docenti universitari. Al termine di ogni incontro i partecipanti sono invitati al drink presso Hemingway Lecco (Piazza XX Settembre, 43) per continuare il networking in un ambiente più informale e conviviale. Ingresso gratuito. Per informazioni: https://e507.it/evento/design-talk-s2e2/.

“Tra i designer internazionali che hanno scelto Milano come città di lavoro e di vita c’è Philippe Tabet che per queste ragioni è stato inserito da Marco Sammicheli e Anna Mainoli nel libro “The design city: Milano città laboratorio” (Forma Edizioni, 2018) – ha detto Prashanth Cattaneo -. Incontrarlo sarà un’occasione preziosa per scoprire le ragioni che l’hanno portato a trasferirsi in Italia dalla Francia, la sua ricerca sui materiali e quindi sulla sostenibilità, la relazione con il mondo dell’artigianato, le sfide del design oggi.