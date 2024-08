Festival “Tra Lago e Monti”: dieci concerti gratuiti tra il 7 e il 24 agosto

Si parte mercoledì con un programma a sorpresa a Cassina

I concerti in location suggestive e uniche

LECCO – 10 concerti gratuiti tra il 7 e il 24 agosto in location suggestive e uniche. Dopo i primi appuntamenti – andati in scena a Lecco (jazz alla Lake Arena il 17 luglio), Dervio (un Piazzolla “inedito” sul lungolago il 27 luglio), Corenno Plinio (musica andina il 2 agosto) e Varenna (le note di Vivaldi a Villa Cipressi il 4 agosto) – “Tra Lago e Monti” si prepara a offrire una ricca scorpacciata di musica. Una proposta variegata e articolata (sempre a ingresso gratuito) per il Festival diretto da Roberto Porroni e sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi.

Si parte il 7 agosto dalla piazza comunale di Cassina alle ore 20.30 con il concerto a sorpresa, diventato una gradita e apprezzata abitudine della rassegna. Musicisti e programma sono segreti e verranno “svelati” prima dell’inizio dell’esecuzione; in caso di cattivo tempo appuntamento presso la Chiesa San GIovanni.

Giovedì 8 agosto a Maggio, presso la Chiesa della Natività di Maria, sempre alle ore 20.30, spazio a “Magie sonore per flauto e arpa” con Massimo Mercelli (flauto)e Nicoletta Sanzin (arpa) con un programma che spazia da Bach a Nino Rota, mentre sabato 10 agosto a Barzio, nella Chiesa di Sant’Alessandro, questa volta con inizio alle ore 21, ritornerà l’Ensemble Duomo – formata da Roberto Porroni alla chitarra, Letizia Spaggiari al flauto, Roberto Ficili al violino, Antonio Leofreddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello – con “La musica da film tra Italia e Francia: Morricone “portoghese”, Piccioni, Sarde, Legrand, Galliano”.

Lunedì 12 agosto si sale a Vendrogno, alla Chiesa della Madonnina, alle ore 21, con il concerto dal titolo “Fiati all’opera e dintorni” proposto dalla formazione al femminile Windqueentet formata da Michela Podera (flauto), Mariapia Begna (oboe), Lucrezia Orlando (clarinetto), Stefania Rivola (corno) e Monica Guerini (fagotto). Martedì 13 agosto sarà la volta della Arcomelo Ensemble che nella Chiesa Sant’Alessandro di Barzio alle ore 20.30 proporrà il concerto “Intorno a Corelli” con un programma che ruota intorno alla figura di Arcangelo Corelli, protagonista indiscusso della musica barocca: a esibirsi saranno Roberto Noferini (violino), Matteo Salerno (flauto), Anselmo Pelliccioni (violoncello) e Chiara Cattani (clavicembalo).

Dopo la pausa di Ferragosto, “Tra Lago e Monti” ripartirà da un altro grande classico della rassegna, ovvero il “concerto al crepuscolo” presso il Monastero del Carmelo a Concenedo (Barzio): sabato 17 agosto Yoko Morimyo (viola), Roberto Porroni (chitarra) e Marcella Schiavelli (violoncello) alle ore 18.30 proporranno “Chitarra e archi nei secoli”, con originali riletture di brani che vanno dal barocco ai giorni nostri. Il giorno dopo, domenica 18 agosto, a Cremeno (Chiesa San Giorgio) alle ore 20.30, spazio invece a “Bx3: Bach Bolling, Bernstein” con Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso) e Giovanni Scotta (pianoforte).

L’ultima settimana di Festival inizierà mercoledì 21 agosto a Moggio, nella Chiesa San Francesco, alle ore 20.30, con “Classicità, romanticismo, passione” e le note di Susanna Signorini (chitarra), Roberto Porroni (chitarra) e Elda Olivieri (attrice) per un suggestivo percorso tra musica e poesia. Giovedì 22 agosto, invece, Loris Lombardo (handpan; di cui è una star mondiale) e Enrico Guerzoni (violoncello) proporranno “I suoni dell’anima” a Maggio, alle ore 20.30 nell’Area Corti.

Il gran finale dell’edizione 2024 è in calendario sabato 24 agosto a Varenna, nella Chiesa San Giorgio alle ore 21 con un altro concerto tradizionale del Festival di musica “Tra Lago e Monti”, ovvero il duetto che vedrà insieme Jacopo Taddei al saxofono e Roberto Porroni alla chitarra per una rilettura di capolavori della tradizione classica e del ‘900.

Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni