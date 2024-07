‘Ma che film la vita!’, oltre 200 persone in piazza per ‘The Holdovers’

Successo per il secondo appuntamento del cineforum organizzato da Confcommercio Lecco, Cinema Nuovo Aquilone e Comune

The Holdovers ha richiamato oltre 200 persone in Piazza Garibaldi. Prossimo appuntamento il 16 luglio

LECCO – Seconda volta in piazza Garibaldi (dopo “C’è ancora domani”, ndr) e secondo grande successo all’aperto per il cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Cinema Nuovo Aquilone e Comune di Lecco.

Il “The Holdovers” – presentato dal critico cinematografico Gian Luca Pisacane, sul palco per introdurre la pellicola insieme a al responsabile Relazioni Esterne & Ufficio Stampa di Confcommercio Lecco Marco Magistretti – ha richiamato oltre 200 persone che hanno così potuto apprezzare una pellicola davvero interessante, che parla di solitudini e motivazioni, di sogni e frustrazione, di traumi e ferite, sullo sfondo di un liceo americano vicino a Boston. Un professore scorbutico e cinico (interpretato da uno straordinario Paul Giamatti) e uno studente brillante e strafottente (l’esordiente Dominic Sessa: una autentica sorpresa) hanno modo di conoscersi e di darsi nuovi stimoli per provare a rilanciare le proprie esistenze, sotto lo sguardo attento e sofferente della cuoca della scuola (Da’vine Joy Randolph, Premio Oscar come migliore attrice non protagonista) alle prese con un lutto difficile da superare.

Dopo questo primo film della seconda parte della rassegna – dedicata ai film da Oscar – si continua martedì prossimo, 16 luglio, con “La zona d’interesse” diretto da Jonathan Glazer e con Christian Friedel e Sandra Huller. Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro. C’è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore. Un film ambizioso con un astuto gioco di campi e controcampi, che affronta con efficacia cinematografica il tema della familiarità e della banalità del male. Due i Premi Oscar vinti: miglior film internazionale e miglior suono.

L’appuntamento del 16 luglio è in programma per le ore 21.30 circa (in base alle condizioni di luce) in piazza Garibaldi a Lecco. Anche per questo film (come per i primi tre della rassegna, ndr) il costo del biglietto sarà di 3,50 euro (grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura). E’ possibile acquistarlo direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). Il film sarà come sempre introdotto e commentato dal critico Gian Luca Pisacane e da don Davide Milani. In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Dopo la pellicola di martedì 16, il cineforum si concluderà il 23 luglio con “Povere creature” diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Il cineforum “Ma che film la vita!”, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.