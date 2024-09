A Mandello una serata dedicata alla “Salute del pavimento pelvico”

Appuntamento a mercoledì 18 settembre alle ore 21 presso la Sala Civica

Il tema sarà approfondimento da diversi specialisti

MANDELLO DEL LARIO – A Mandello si terrà una serata dedicata alla salute della donna, organizzata da Doriana Pachera, Assessore alle Pari Opportunità del Comune. L’evento si svolgerà mercoledì 18 settembre alle ore 21 presso la Sala Civica (via Dante Alighieri,47).

L’evento fa parte delle iniziative del programma “Non solo 8 marzo”, che sottolinea l’importanza di focalizzarsi sui diritti e sul benessere delle donne durante tutto l’anno. La serata, intitolata “La salute del pavimento pelvico“, sarà dedicata a esplorare l’importanza di questa area per il benessere della donna.

Il tema sarà approfondito dalla dott.ssa Elisa Matarazzo, specialista in Ginecologia e Ostetricia; dal dott. Roberto Giacchetta, specialista in Medicina Riabilitativa e primario dell’Unità operativa di Medicina Riabilitativa presso l’Ospedale di Gravedona; e dalla dott.ssa Francesca Verzeri, laureata in Fisioterapia e specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico. Il coordinatore della serata sarà il dott. Marco Missaglia, specialista in Scienze dell’Alimentazione ed Endocrinologia sperimentale.

Il pavimento pelvico, una regione muscolare cruciale, riverse un’importanza fondamentale per la salute e il benessere della donna. E’ un muscolo spesso poco conosciuto, principalmente perché è “nascosto” e quindi difficile da percepire e consapevolizzare, a differenza degli altri muscoli del corpo.

“Lo scopo della serata sarà proprio quello di farci conoscere e comprendere il pavimento pelvico, esplorandone il ruolo fondamentale attraverso le spiegazioni degli specialisti presenti” conclude così Doriana Pachera.