Bellano Music Festival, si alza il sipario sulla seconda edizione

Dal 19 luglio presso i giardini dell’Eliporto

Festival promosso dal Comune di Bellano e patrocinato dalla Pro Loco

BELLANO – Ritorna la seconda edizione di “Bellano Music Festival“. Marco Signorile, attore, speaker, Direttore Artistico e Presentatore dell’evento, ricorda che questo festival è un momento per potersi esprimere liberamente, rappresentando il progetto musicale. Il Festival, promosso dal Comune di Bellano e patrocinato dalla Pro Loco di Bellano, ha come protagonista la musica pop italiana. Per questa ragione tutti gli inediti saranno in lingua italiana con l’unica eccezione per le cover. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio presso il Parco Eliporto.

I cantanti si esibiranno direttamente a bordo lago con un panorama su alcune delle località del Lago di Como. Sul palco si avvicenderanno artisti come Roberta Giallo, Mose, Blue Phelix, Matilde, Miki Spire, la band Malvax, Evra e Daniel Acerboni, che giocherà in casa essendo di Bellano. Ad arricchire il cast, il giovane violinista Leonardo Moretti, che si esibirà accompagnato dal pianista Stefano Ligoratti.

Molti degli artisti arrivano da talent show come Amici, X Factor, Sanremo Giovani e altre kermesse. Roberta Giallo, artista poliedrica, vincitrice di numerosi premi nonché partecipante alla trasmissione televisiva “LOLTalent Show 2024”, sarà anche la Madrina dell’evento. La Special Guest sarà Chiara Anicito-Cammela, comica, attrice, cantante, doppiatrice e speaker radiofonica, anche lei proveniente da “LOL Talent Show 2024”. Ingresso libero